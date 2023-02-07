MEB elektronik sınavları erteledi
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan e-sınavlar ertelendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 11:34, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 11:35
Bakanlık tarafından ülke genelinde bu hafta e-sınav merkezlerinde yapılacağı duyurulan motorlu taşıt sürücülüğü, ustalık, kalfalık, amatör telsizcilik gibi sınavların tümü daha sonra gerçekleştirilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız