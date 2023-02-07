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10 ili etkileyen Kahramanmaraş depreminin bilançosu

Fuat Oktay: Tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personeli mevcut. 3 bin 419 kişi hayatını kaybetti, 20.534 yaralı mevcut

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 11:38, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 13:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerle ilgili, "Toplam 3 bin 419 kaybımız var. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Toplam 3 bin 419 kaybımız var. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bin sayımız da 5 bin 775. Şu anada kadar 312 artçımız mevcut. 6 ve üzeri 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında. Arama kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kış şartları sadece bölgedeki 10 ilimizle ilgili de değildi bu diğer bölgelerimizde de tipinin de yoğun olduğu bölgeler yolların kapanması hava şartlarıyla mücadele etmemizi de beraberinde getirdi.

"12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcut"

Arama kurtarma sayıları itibarıyla an itibarıyla tüm illerimizde 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60'ı Maraş'ta, 2 bin 465'i Hatay'da, bin 314 Gaziantep'te, bin 721 Adıyaman'da, 687 Osmaniye'de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112. Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki çalışmalar oldukça iyi durumda. Diğer illerimizde arama kurtarma çerçevesinde 239 sağlıkla ilgili 946 ambulans, 939 UMKE timi ve ambulans uçaklar ve bin 947 UMKE personeli ile toplam 4 bin 785'te sağlık personelimiz görev yapmaktadır sahada. Sahada fiilen 24 bin 443 personelimiz görev yapıyor. 4 bin 191 iş makinamız sahada arama kurtarma ekiplerimizle faaliyet halindedir. Özellikle vinç ihtiyacı çerçevesinde çok ciddi bir yol alındı sahada.

"Yurt dışından 3 bin 294 arama kurtarma personeli geldi"

Yine hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah itibarıyla arttı. 6 adet A-400M, 6 adet C-130, 19 adet CN-235 ki bunlardan 4'ü ambulans uçaktır. 4 adet KC-135 tanker uçakları ve 26 adet de helikopter. Özellikle şu anda Adana yoğun şekilde Adana Havilimanı lojistik üs haline gelmiş durumda. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri açısından bu ekipleri çok hızlı şekilde Hatay, Maraş ve Adıyaman'a bu üç ilimiz başta olmak üzee sevk ediyoruz. Diğer ülkelerden gelen yardımlar boyutuna baktığımızda 3 bin 294 arama kurtarma personelinin geldiğini görüyoruz. Orada da 70'in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen sahada. Adana'dan ilgili yerlere sevk aşamasında. Çek, Fransa, Hollanda, Malta, Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, Almanya, Sırbistan, Slovakya, Tatar, İngiltere, Rusya Federasyonu'dur. Bu ülkelere de ayrıca teşekkür ediyoruz. 3 bin 294 personel ve yine 9 arama kurtarma köpekleri de ilaveten buna dahildir.

Hastanelerimizden sağlık ekiplerimizden bahsetmiştim. Özellikle dün bahsettiğimiz hastanelerimizde hasar boyutunda bir değişme yok. Dolayısıyla yine sahra hastanelerimiz de mevcut. Bu hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde de yoğun olarak diğer illere hasta sevkiyatını yapıyoruz.

Barınmada yine tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri ve yastık çarşaf setleri hem AFAD'ın depolarında bulunanlar, gerek Kızılay'ın depolarında bulunanlar gerekse STK ve yerel yönetimlerce yapılan yardımlar bunlar sahaya iletilmeye çalışılmakta. Özellikle dün akşam ve gece boyu yaşadığımız tipiden kaynaklı yolların afet bölgesi dışında da kapanıyor olmasından kaynaklı biz bugün itibarıyla da buraya hava yolu aracılığıyla bu ihtiyaçların afet bölgesine intikalini önceliklemiş durumdayız.

"380 bin afetzedeye MEB ve Bakanlık koordinasyonunda barınma imkanı sağlandı"

Milli Eğitim Bakanlığımız ve üniversitelerimizin dün itibarıyla yerleşim yerlerini, pansiyon, yurtlarını, gençlik merkezlerini, spor salonları, öğretmen evleri diye ifade ettiğimiz yerleri açmıştı. Oradaki son durum Milli Eğitim Bakanlığı'nda 301 bin 512 kişi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 79 bin kişi toplamda da 380 bin afetzede buralarda şu anda barındırılıyor. Beslenme imkanları da sunulmakta.

"Afet bölgelerine ulaşım son derece önemli ve kritik"

Yollarla ilgili dün ifade ettiğimiz güzergahlarda, Hatay-Reyhanlı devlet yolu vardı ulaşıma kapalı olan. Alternatif yol kullanılmakta, kapalı alanlarda geçişi kontrollü olarak sağlayalım diye. Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinden dolayı bir orada yine tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda burası. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. Kayseri-Pınarbaşı ve Göksun yolu çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyunca devam etti. Fakat zorunlu geçişler için buralar açılmış durumda. Özellikle afet bölgelerine ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi afetle mücadele eden ekiplerimizin ve araçlarımızın sahada çalışmalarını çok hızlı şekilde yerine getiriyor olabilmesi için bizim bu yolları açık tutmamız son derece önemli.

"Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu"

Bölgede işi olmayan vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama kurtarma, barınma ve benzeri alanlarda herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu yolları kullanmamaları, dolayısıyla burada bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, Maraş ve Adıyaman'da 48 saat itibarıyla görevli araçların afet ile ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer araçların girmesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süresince bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa bu genişletilebilir. Burada bizim vermek istediğimiz mesaj bu tür tedbirlere gerek olmadan bölgede işi olmayan vatandaşlarımızın o yolları kullanmamaları.

"Elektrik kontrollü olarak veriliyor"

Elektrik konusunu dün yine gece paylaşmıştım. Orada da baktığımızda dünkü Osmaniye ile dünkü notlarımdan paylaşıyorum. Enerjide elektrik ile alakalı Hatay'a, Reyhanlı'ya bugün vereceğimizi ifade etmiştim. Bugün Reyhanlı'ya veriyor olacağız elektriği. Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da yine tamamına verilecek durumda ve AFAD'ın onayının gerektiğini ifade etmiştik. Tamamlandı buraya veriliyor fakat tamamı yine enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak. Osmaniye'de Merkezbahçe ve Kadirli'de yine tüm alanın kontrol edildikten sonra riskin olmadığına dair onay verildikten sonra elektrik verilecek demiştik, bugün itibarıyla bu tamamdır, kontrol edilmiştir ve bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık henüz verilmiyor. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

"Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesi için çalışmaya başlandı"

Doğal gaz ile alakalı 6 noktada ana hatta sorun olduğunu ifade etmiştim. Bunlarla ilgili bugün çalışmaların tamamı gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başlamış durumda. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesi ile alakalı ekipler çalışmaya başladılar. Yaklaşık 2-3 gün alacağını dün itibarıyla ifade etmiştik. Dolayısıyla bura merkez ve ilçeleri kapsayan bir çalışma. Bölgedeki gerek jeneratörler gerekse normal akaryakıt ve jeneratör yakıtı çerçevesinde de Enerji Bakanlığımız koordinasyonunda bölgeye akaryakıt ve jeneratör yakıtı sevkiyatı devam ediyor.

Tüm illerle ilgili notumu paylaşayım; Kahramanmaraş 530 kaybımız, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kaybımız ve 2 bin 666 yaralımız. Osmaniye 293 kaybımız, bin 315 yaralımız. Adıyaman 720 kaybımız, 400 yaralımız. Diyarbakır 92 kaybımız, 770 yaralımız. Şanlıurfa, 95 kaybımız, bin 791 yaralımız. Gaziantep, 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralımız. Adana, 146 kaybımız, 2 bin 611 yaralımız. Malatya, 166 kaybımız, 3 bin 298 yaralımız. Bu arada Elazığ diye eklemiştik dün akşam 2 kaybımız ve 376 yaralımız söz konusu. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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