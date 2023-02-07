İlanında 'depreme dayanıklı' yazıyordu, ilk depremde çöktü

Kahramanmaraş merkezli 7,6'lık depremde Malatya'da henüz bir yıl önce yapılan bir binada çökme yaşandı.

NTV'nin haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sitede yer alan ve deprem sonrası yan yatan binanın internetteki ilanında deprem yönetmeliğine uygun olduğu yazıyor.

28 Ocak tarihli ilanda binada yer alan bir evin satış bedeli 2 milyon 850 bin TL olarak gözüküyor.

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN"

Depremde çöken bina için ilan açıklamasında "Bina son deprem yönetmeliğine uygun olup reyde temel 35/40 beton kullanılmış olup, tüm malzemeler 1. sınıf kalite ve işçilik ile tamamlanmıştır" yazıyor.

Bölgede artçılar devam ederken uzmanlar evlere girilmemesi uyarısı yapıyor.