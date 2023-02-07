3 şehre araç girişi durduruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 48 saat boyunca üç ile araç girişinin durdurulduğunu açıkladı. Oktay, "Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a işi olmayan araçların girmesini durdurmuş durumdayız." dedi.

Deprem bölgesinde arama-kurturma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye sevkiyatın yapılabilmesi için Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a araç girişi durduruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetle ilgili sevkiyat yapan araçlarla, görevli araçlar hariç bu üç ile girişin saat 11.00 itibarıyla durdurulduğunu açıkladı.

TAG OTOYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Öte yandan deprem nedeniyle zarar gören TAG Otoyolu ulaşıma açıldı. Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep'e erişimi sağlayan güzergahta trafiğe engel herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.