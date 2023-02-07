Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar nedeniyle 349 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta iki gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

- Nevşehir

Nevşehir'de etkili olan kar yağışında 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, açılan köy yollarının tipi nedeniyle kısa süre sonra yeniden kapandığını, çok sayıda personelin katıldığı mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Karayolları 67. Şube Şefliği ile belediye ekipleri de yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekiplerin, Develi'de 10, Kocasinan'da 10, Pınarbaşı'nda 60, Sarız'da 35, Tomarza'da 20 ve Yahyalı ilçesinde 5 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Merkez ve ilçelerde toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile çalışıyor.

Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar nedeniyle toplamda 349 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.