Niğde'de kar nedeniyle hamile ve engelli kamu çalışanlarına 3 gün izin
Niğde Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin 10 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 12:40, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 13:02
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar ve buzlanma devam ediyor.
Meydana gelecek olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde kreş ve ana okulu çağında çocuğu olan anneler ile engelli ve hamile kamu çalışanları 10 Şubat'a kadar idari izinli sayılacak.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız