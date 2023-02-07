Gelibolu Alay Komutanlığı personeli deprem bölgesine sevk edildi
MSB, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin, arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 13:02, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 13:16
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti. #MSB #Deprem pic.twitter.com/uXEu0226PUT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2023