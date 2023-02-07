Erdoğan çalışmalarına Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerindeki son durum hakkında yetkililerden bilgi alarak yürütülen çalışmaları koordine edecek.