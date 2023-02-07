MEB'den deprem bölgesinde yakınları olan personele izin açıklaması
MEB, Deprem bölgesinde yakınları olan personelin izin konusunda gerekli kolaylığın gösterilmesi için açıklama yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 13:47, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 13:57
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması:
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan ve Deprem Bölgesinde Yakınları Bulunan Personelimizin İzin Taleplerine İlişkin AçıklamaMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız