Uydular yıkımı görüntüledi

3 bölgede de binaların yarısı yıkılmış gibi duruyor. Ayrıca arazide dev çatlaklar ve toprak kaymalarını andırır izler de görülüyor.

Global Times isimli bir sitede, Çin'e ait uydunun depremlerden birinin merkezi olarak belirlenen Nurdağı'na ait görüntüsü paylaşıldı.

Haberde, "Changsha merkezli Spacety Co Ltd, derhal Chaohu-1 uydusunu deprem bölgesinin acil durum görüntülemesini yapacak şekilde ayarladı. Depremin merkez üssü çevresinin radarla uzaktan algılama görüntüleri Pazartesi günü yerel saatle 11:05'te alındı." denildi. Haberde görüntünün depremin merkezinin 22 kilometre batısına ait olduğu belirtildi ancak tam yerleşim yeri bilgisi verilmedi.

Haberde ayrıca, "Chaohu-1 uydusu, yaklaşık 8.878 kilometrekarelik bir görüntüleme alanına sahip bir şerit modunu benimsiyor. Şirketten araştırmacılar, depremin merkez üssünün görüntülerini depremden önce daha önce yayınlanmış optik uydu görüntüleriyle karşılaştırdı. Depremin merkez üssünden yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki bir yerleşim bölgesi görünüşe göre hasar gördü." ifadeleri de yer aldı.

Uydu görüntüsünde, kare içine alınmış 3 yerleşim yeri görünüyor. Bu yerleşim yerlerindeki binaların bir bölümünün dağınık halde durması, yıkıldıkları izlenini yaratıyor. Ayrıca, yirleşim yerinin çevresindeki arazide çok büyük çatlakları andırır izler görülüyor ve büyük toprak kayması izlenimin yaratan bazı çizgiler de dikkat çekiyor.