Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni hayatını kaybetti

Türkiye dün deprem kabusu yaşadı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7.7'lik deprem oldu. Başta Kahramanmaraş olmak üzere, Adana, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Kilis, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da binalar yıkıldı. İkinci depreminin ardından kurtarma çalışmalarına başlandı. Ancak saatler 13.24'ü gösterdiği sırada bu kez Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi. İlk depremde hasar gören pek çok bina bu ikinci depremde tamamen yıkıldı.

Bugün saat 14.45 itibarıyla da ölü sayısı 3 bin 549, yaralı sayısı 22 bin 168, yıkılan bina sayısı 5 bin 777 olarak açıklandı.

"KUZENİM KURTARILAMADI"

Depremzedeler için seferber olan Ahbap Derneği kurucusu, şarkıcı Haluk Levent'in enkaz altında kalan kuzeni Güven Dönbak da maalesef hayatını kaybetti. Twitter hesabından kuzeninin fotoğrafını yayınlayan Levent, "Ahh ya ahh! Küçük kuzenim Güven Dönbak enkaz altında kaldı. Kurtarılamadı" ifadelerini kullandı.