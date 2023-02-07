Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşımızı defnettik
İçleri Bakanı Süleyman Soylu; "Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşımızı defnettik. Yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2000 profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip çalışmaktadır." dedi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 17:52, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 17:52
Bakan Soylu Kahramanmaraş'ta depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
- Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar tespit ettiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır.
- Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşımızı defnettik. Yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2000 profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip çalışmaktadır.
- Elbistan'da aynı zamanda yoğun bir kar yağışı ve olumsuz hava şartları var. Elbistan'a ağırlık vermemiz gerekir ekip kaydırıyoruz. Kahramanmaraş'a 11.000 çadır sevk ettik. 5000'i aşan kısmı kuruldu.
- 31 vali 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Birçok kurumumuz hizmetlerin aksamamasını teminen buraya çekilmiştir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız