Bakan Soylu: Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşımızı defnettik

Bakan Soylu Kahramanmaraş'ta depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

- Sadece Kahramanmaraş'ta şu ana kadar tespit ettiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır.

- Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 600 vatandaşımızı defnettik. Yabancı ve yerli Kahramanmaraş'ta 2000 profesyonel arama kurtarma birimi yaklaşık 96 ekip çalışmaktadır.

- Elbistan'da aynı zamanda yoğun bir kar yağışı ve olumsuz hava şartları var. Elbistan'a ağırlık vermemiz gerekir ekip kaydırıyoruz. Kahramanmaraş'a 11.000 çadır sevk ettik. 5000'i aşan kısmı kuruldu.

- 31 vali 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Birçok kurumumuz hizmetlerin aksamamasını teminen buraya çekilmiştir.