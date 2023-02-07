'Hastanelerdeki depremzedelere yardım kampanyası' iddialarına açıklama

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ankara Bilkent ve Etlik Şehir Hastanesi çalışanlarının deprem bölgesinden tedavi için gelen hastaların mama, bez, pijama, iç çamaşırı gibi ihtiyaçlarının olduğuna yönelik bireysel yardım kampanyaları başlattığına" dair sosyal medya paylaşımlarının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deprem bölgesinden tedavisi için gelen hastalarımıza, devletimizin tüm imkanları seferber olmuş durumdadır. Tedavileri süren hastalarımızın tüm ihtiyaçları eksiksiz bir şekilde karşılanmakta olup, herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır.

Yönetilen bu kampanyalar hastane yönetimlerimizin bilgisi dışında olduğundan, yardımlarınızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza valiliğimiz ve AFAD aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Hastanelerimize hiçbir şekilde yardım malzemesi gönderilmemesi önemle rica olunur. "