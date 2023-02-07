Deprem bölgesinden ücretsiz uçak seferi
THY, deprem bölgesi dönüş seferlerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 18:52, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 18:55
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden ücretsiz sefer yapacak.
Konuyla ilgili açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı.
Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, ve Kayseri çıkışlı tek yön uçuşlar 13 Şubat' kadar ücretsiz olacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız