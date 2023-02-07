'Depremle ilgili dezenformasyon yapanlar hakkında adli süreç işletilmektedir'

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak ve kurtarmak için hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.

Devletin bütün imkan ve kabiliyetini seferber ettiğini, milletin de her türlü destek için seferber olduğunu kaydeden Bozdağ, "Milletimiz ve devletimiz seferber olmuşken, yalan, iftira ve çarpıtma yapan ahlak ve şeref yoksunlarını kınıyorum. Bu yalan, iftira ve çarpıtmaları yapanlar ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.