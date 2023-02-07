Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 19:58, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 19:58
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız