Üç Bakan Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarını havadan inceledi

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Kent merkezine giderek çalışmaları inceleyen, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, daha sonra helikopterle havadan genel çalışmaları inceledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.