12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Elazığ'dan Malatya'ya giden itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ı 40 saat sonra kurtardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 20:58, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 21:04
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına, Elazığ Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Ciritpınar Mahallesi'nde çöken Zorlu Apartmanı'nın enkazından 12 yaşındaki Aysima Yılmaz kurtarıldı.
Enkaz altından yaklaşık 40 saat sonra yaralı olarak çıkarılan kız çocuğu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız