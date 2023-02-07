CTE Arama ve Kurtarma ekipleri, İskenderun'da bir kişiyi kurtardı
Ceza ve Tevkifevleri Arama ve Kurtarma ekipleri, Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazından Mehmet Çolak'ı çıkardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Şubat 2023 23:50, Son Güncelleme : 07 Şubat 2023 23:51
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye Ceza ve Tevkifevleri Arama ve Kurtarma ekipleri de gönderildi.
İskenderun'da görevlendirilen ekip, Mehmet Çolak'ı yıkılan bir binanın enkazından kurtardı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız