Bakan Ersoy: Malatya'da ölü sayımız maalesef 502'ye çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı. Malatya'daki deprem bilançosuna dair bilgiler aktaran Bakan Ersoy, "An itibarıyla yıkılan bina sayımız 583 oldu. Ölü sayımız maalesef 502'ye çıktı. Yaralı sayımız 6 bin 442. Arama kurtarma ve destek personel sayımız 12 bin 978. Bunlardan 5 bin 528'i sivil AFAD görevlileri ve gönüllüler. Bin 430 askeri personelimiz de var. 2 bin 520 jandarma personelimiz ve 3 bin 500 civarında polisimiz çalışmalara katılıyor. Şu ana kadar 3 bin 150 çadır dağıtımı gerçekleştirildi. Bunların bin 810 tanesi ekiplerimizce belli noktalara, toplanma noktalarına bizzat kurularak yerleştirildi. Bin 340 tane de muhtarlar vasıtasıyla halkımıza çadır dağıtıldı ve şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. İlk etapta biz 16 çadır kent noktası oluşturduk. Bunların sayılarını da kontrollü şekilde arttırarak devam ediyoruz. Bu noktalarda şu ana kadar 250 binden fazla ekmek dağıtıldı ve 36 noktada belediyemiz çorba ve yemek dağıtımı yapıyor. 11 noktada jandarmamız çorba ve yemek dağıtımı yapıyor, 3 noktada emniyetimiz, bir noktada da 2. Ordu Komutanlığı yemek dağıtımı ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Şu ana kadar da 182 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleşmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle yüz yüzeyiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, "Bugün dünden daha iyiyiz. Yarın inşallah çok daha iyi olacağız. Birlik beraberlik içerisinde koordineli bir şekilde tüm kaynaklarımızı efektif kullanarak inşallah bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, 2. Ordu Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğünün birimleri, gayet eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde süreçleri takip ediyor. İnşallah süreçleri başarılı bir şekilde nihayetlendireceğiz" dedi.

Deprem bölgesindeki 10 ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildiğini belirten Bakan Özer, daha önceden tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar kapatıldığını duyurduklarını, deprem bölgesinde de dört ilde iki hafta, diğer altı ilde ise bir hafta eğitime ara verildiğini hatırlatarak, deprem bölgesindeki on ilin tamamında eğitim öğretime iki hafta ara verildiğini söyledi.