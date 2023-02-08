MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

YÖNETMELİK

Milli Eğitim Bakanlığından:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN ATAMA VE YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanının onayıyla özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak belirlenen yurt içinde ve yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okullara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanının onayıyla belirlenen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atama: Proje okullarına yapılan öğretmen atamasını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,

e) Görevlendirme: Proje okullarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevini yürütmek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre verilen ikinci görevi,

f) Okul/kurum: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi okul ve kurumları,

g) Proje: Yurt içinde ve yurt dışındaki yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği anlaşmaları çerçevesinde proje okulunda belirli bir süre içerisinde yürütülecek olan akademik, mesleki, sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda kaliteyi artırmak amacıyla okul müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü veya ilgili genel müdürlük tarafından teklif edilen çalışmaları,

ğ) Proje okulu: Yurt içinde ve yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle iş birliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okul ve kurumu,

h) Yönetici: Proje okulunda görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretmen Olarak Atanacaklarda ve Yönetici Olarak Görevlendirileceklerde

Aranacak Şartlar ile Görev Süreleri

Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 4- (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.

c) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacaklar bakımından, ilgili mevzuata göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Öğretmen ihtiyacının birinci fıkra kapsamında karşılanamaması durumunda, öncelikle birinci fıkranın (b) bendinde öngörülen süre dikkate alınmaksızın diğer şartlara göre, bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması halinde ilk atama yoluyla karşılanabilir.

(3) Öğretmen ihtiyacı, öncelikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından atama yapılarak karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda, diğer illerdeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından da atama yapılabilir.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar

MADDE 5- (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Okul/kurumlarda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

b) Görevlendirileceği proje okulunun türü itibarıyla aynı türdeki okul/kurumlardan birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak.

c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

ç) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuata göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 6- (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Okul/kurumlarda müdür olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.

b) Okul/kurumlarda müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

c) Okul/kurumlarda kurucu müdür, müdür yardımcısı olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dahil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

ç) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Okul/kurumlarda müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı olarak görev yapmış veya yapıyor olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

(3) İmam hatip liselerine müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde bünyesinde imam hatip ortaokulu bulunan kurumlarla sınırlı olmak ve en az iki müdür yardımcısı normu bulunmak şartıyla müdür yardımcılarından birisinin ortaokul öğretmenleri arasından belirlenmesi esastır.

(4) Öğrencilerinin tamamı kız öğrenci olan proje okullarının müdürü ile müdür yardımcılarından en az biri ve yatılı kız öğrencisi bulunan proje okullarının müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(5) Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olup karma eğitim yapılan proje okullarında, müdür yardımcılarından en az birinin kadın adaylar arasından görevlendirilmesi esastır.

(6) Müdür olarak görevlendirileceklerde;

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları için atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olmak,

b) Özel eğitim kurumları için Özel Eğitim öğretmeni olmak,

c) Fen liseleri için Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

ç) Sosyal bilimler liseleri için Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

d) Güzel sanatlar liseleri için Görsel Sanatlar veya Müzik öğretmeni olmak,

e) Spor liseleri için Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları ayrıca aranır.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

(8) Proje okullarına atanacak öğretmenler ile görevlendirilecek yöneticiler bakımından ulusal veya uluslararası protokol ve projede yer alan özel hükümler saklıdır.

Öğretmen ve yöneticilerin görev süresi

MADDE 7- (1) Öğretmenler dört yıllığına atanır.

(2) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.

(3) Aynı unvanla aynı proje okulunda sekiz yıldan fazla süreyle öğretmen veya yönetici olarak görev yapılamaz.

Öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin hesaplanması

MADDE 8- (1) Öğretmenlikte veya yöneticilikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; aynı proje okulunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevin sona ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.

(2) Öğretmenlerin görev süreleri, proje okulunun kapsama alındığı tarih itibarıyla başlar.

(3) Öğretmen ve yöneticilerin görev sürelerinin hesabında; adı değişen, dönüşen veya birleştirilen proje okullarında geçen sürelerin tamamı birlikte dikkate alınır.

(4) Görev süresinin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, vekalet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen görev yapılmayan süreler de dahil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirmelerine İlişkin Duyuru, Başvuru

ve Öğretmenliğe Atama ile Yöneticiliğe Görevlendirme

Öğretmen atama ve yönetici görevlendirmelerine ilişkin duyuru ve başvuru

MADDE 9- (1) Öğretmen ve yönetici ihtiyacı bulunan proje okulları ile dört veya sekiz yıllık görev süresini dolduranlardan boşalacak proje okullarının öğretmenlik ve yöneticilikleri, Bakanlıkça belirlenen takvim çerçevesinde Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(2) Öğretmen olarak atanmak veya yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır.

(3) Öğretmenlik ya da yöneticilik görevlerinden yalnız biri için başvuru yapılabilir. Yöneticiliğe görevlendirilmede ise müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı görevlerinden yalnız biri için başvuru yapılabilir.

Öğretmenliğe atama

MADDE 10- (1) Öğretmenliğe, Bakan onayı ile dört yıllığına atama yapılır. Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Öğretim elemanları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre proje okullarında ders vermek üzere görevlendirilebilir.

(3) Öğretmen atamalarına ilişkin iş ve işlemler, Genel Müdürlükçe belirlenen takvime göre yapılır.

Yöneticiliğe görevlendirme

MADDE 11- (1) Yöneticiliğe, Bakan onayı ile dört yıllığına görevlendirme yapılır. Yöneticilerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir.

(2) Proje okullarına en az doktora düzeyine sahip olmak kaydıyla 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre öğretim elemanları müdür olarak görevlendirilebilir.

(3) Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, Genel Müdürlükçe belirlenen takvime göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmenlik ve Yöneticilik Görevlerinin Sona Ereceği Haller

Öğretmenlik ve yöneticilik görevinden ayrılma

MADDE 12- (1) Öğretmenler ve yöneticiler görev sürelerini tamamladıklarında, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

(2) Öğretmenler ve yöneticiler istemeleri halinde görev yapmakta oldukları eğitim kurumunun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanabilirler.

(3) Öğretmenler, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Yöneticiler, 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre yeniden görevlendirme kapsamında yönetici olarak görevlendirilebilir.

(5) Öğretmen ve yöneticilerden görev yaptıkları kurum dışında yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı ay veya daha fazla süreyle geçici görevlendirilenler ile aynı kapsamda sürekli olarak görevlendirilenler, altı ay veya daha fazla aylıksız izin alanlar, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre aylıksız izne ayrılanlar, görevlendirildikleri veya izne ayrıldıkları tarih itibarıyla görev yaptığı il emrine öğretmen olarak atanır. Yönetici ve öğretmenlerden görev yaptıkları kurum dışında yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve altı aydan az süreyle geçici olarak görevlendirilenlerden geçici görev süreleri aynı eğitim ve öğretim yılı içerisinde toplam altı ayı dolduranlar, altı ayı doldurdukları tarih itibarıyla durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

Öğretmen ve yönetici norm kadrolarında değişiklik

MADDE 13- (1) Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları proje okullarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan, öğretmenliğe daha sonra başlayan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

(2) Norm kadro fazlası müdür yardımcıları, hizmet puanı daha az olandan başlamak üzere belirlenir. Hizmet puanının eşit olması durumunda ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi daha az olan norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen müdür yardımcıları, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere proje okulları dışındaki okul/kurumlara yönetici olarak görevlendirilebilir ya da durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

(3) İlgili mevzuatta belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan proje okullarında norm kadro fazlası olanlar, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görev yaptığı proje okulu dışındaki okul/kurumlara yönetici olarak görevlendirilebilir ya da durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

Öğretmenlik ve yöneticilik görevinden alınma

MADDE 14- (1) Hakkında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre görev yeri değişikliği teklifi getirilen öğretmen ve yöneticiler durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak/yönetici olarak görevlendirilmek üzere il emrine atanır.

(2) Hakkında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre yöneticilik görevinden alınma teklifi getirilen proje okulu yöneticileri, durumlarına uygun ihtiyaç bulunan proje okulları dışındaki okul/kurumlara öğretmen olarak atanmak üzere il emrine atanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici görevlendirme

MADDE 15- (1) Proje okullarının öğretmen ve yöneticiliklerine, Bakanlıkça atama/görevlendirme yapılıncaya kadar valiliklerce geçici görevlendirme yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğretmen görevlendirme

MADDE 16- (1) Çalışma izni olan yabancı uyruklular, 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ilgili hükümleri doğrultusunda yabancı dil öğretimi amacıyla proje okullarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 6/7/2018 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.



