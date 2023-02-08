THY, ekipleri ve gönüllüleri deprem bölgesine taşımayı sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şu ana kadar deprem bölgelerine, arama-kurtarma ekipleri ile yardım gönüllülerinden oluşan 17 bin 435 kişiyi taşıdıklarını açıkladı.

Bolat, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyon merkezinde düzenlenen basın toplantısında, deprem bölgesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Operasyon merkezinde deprem çalışmaları için bir kriz masası oluşturduklarını dile getiren Bolat, "Tahliye bölgelerinde bekleyen depremzedelerin hepsini İstanbul'a, Ankara'ya taşıyana kadar buradaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler." dedi.

Bolat, deprem bölgesine yapılan uçuşlar ve tahliye edilenler hakkındaki bilgileri paylaşarak, şunları söyledi:

"6 ve 7 şubat günlerinde deprem bölgesindeki şehirlere yönelik toplam 238 sefer gerçekleştirdik. Bunlardan 89'u sonradan ilave edilen insani yardım seferleri. Bize talepler geliyor ve biz de elimizdeki uçakların hepsini bu talepleri yerine getirmek için kullanıyoruz. Deprem bölgelerine şu ana kadar arama-kurtarma ekipleri ile yardım gönüllüsü 17 bin 435 kişiyi taşıdık. Deprem bölgelerinden de bu giden uçaklarla insani olarak 4 bin 919 kişiyi ücretsiz olarak havalimanlarından getirdik. Toplam tarifeli uçuşlarımızla 18 bin 460 yolcuyu afet bölgesinden taşıdık."

Deprem bölgesindeki afetzedelerin tahliyesi için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Kullandığımız rezervasyon sisteminden dolayı önce 100 TL'ye kadar indirdiğimiz taşıma ücretini, sonra ücretsize kadar çektik. Havalimanlarında yığılma olmasın diye rezervasyon üzerinden yolcularımızı toplamaya çalıştık. Özellikle Adıyaman'a şu anda iki tane daha uçağımız inmek üzere. Bir uçağımız Adıyaman'dan yolcuları aldı ve dönüyor. Yapacağımız 5 sefer daha var. Bunlar 189 kişilik yolcu uçakları ve toplam 900'e yakın yolcumuzu Adıyaman'dan tahliye edeceğiz. Havalimanında bekleyen halkımıza şunu söylemek istiyorum. Burada gece-gündüz hepimiz çalışıyoruz. Sükunetle beklesinler. Uçaklarımız indikçe arkadaşlarımız belli bir sıraya koyuyorlar. Yaşlılara, bebeklilere öncelik veriyoruz. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta biriken yolcularımızla ilgili tedbirler aldık. Hiçbir kişi kalmayacak. Yarın için planladığımız 240'a yakın sefer var. Uçak sıkıntımız yok. İç ve dış hatlardan uçuşları kesiyoruz. Ekip sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız üniformalarıyla evde hazır bekliyor ve görev verildiğinde geliyorlar. Tüm THY ailesi bu bilinçle, ülkemizle beraber birliktelik içinde bu kötü günleri atlatacağız."

- ''Sabaha kadar 11 kargo uçağı daha gönderiyoruz''

Deprem bölgesine yapılan kargo taşımacılığı hakkında da bilgi veren Bolat, Turkish Cargo'nun tüm imkanlarıyla bölgeye gerekli ekipman ve araçları taşıdığını aktardı.

Bolat, ''Bölgeye 11 kargo uçağı yollamıştık ve 850 ton taşıdık. Kargo uçakları daha çok ekipman, araç-gereç, jeneratörler taşıdı. Sabaha kadar 11 kargo uçağı daha gönderiyoruz. Bunlar daha çok Adana ve İncirlik'e gidiyor. Toplam taşıyacağımız yük bin 300 ton olacak. Bundan sonra daha çok çadır ve battaniye taşıyacağız. 2 bin 500'e yakın çadır, 40 bin battaniye ve uyku tulumu taşıdık, taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bolat, THY olarak bu çalışmalarda hiçbir maliyet hesabı yapmadan Türkiye'nin hizmetinde olduklarını belirterek, "THY, Türk halkı için kurulmuş bir hava yolu. Bu bakımdan biz hiçbir şekilde maliyet hesabı yapmıyoruz. Diğer hava yolu şirketleriyle de konuşuyoruz. Uçakları müsait olanları alıyoruz, yakıtlarını koyuyoruz, bunları da hizmete sunuyoruz." dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Bolat, AFAD ile irtibat kurmadan havalimanlarına gelen vatandaşların kargaşaya neden olduğunu vurgulayarak, "Lütfen havalimanlarına gelerek 'Bizi de gönderin.' diye isteklerde bulunmayın. Kalabalık, operasyonlarımızı kısıtlıyor." şeklinde konuştu.

Basın toplantısında THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Basın Müşaviri Yahya Üstün ile kurumun yöneticileri de hazır bulundu.