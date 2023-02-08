Sivas'ta YHT ilk yolculu seferinde depremzedeleri taşıdı
Malatya'daki depremzedeleri Ankara'ya taşıma amaçlı kalkan dizel tren seti Sivas'ta ilk defa yolcu seferi yapacak olan Yüksek Hızlı Trene (YHT) aktarma yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 04:50, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 04:52
Malatya Yazıhan Tren istasyonundan 503 depremzedeyi Ankara'ya taşıma amaçlı kalkan Dizel Tren Seti (DMU) aktarma yapmak için Sivas garında durdu. Sivas'ta yakınları bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumlarında konaklama amacıyla 153 depremzede indi. Kalan 350 depremzede ise Sivas'tan ilk defa yolculu sefer yapacak olan YHT'ye binerek Ankara'ya doğru yola çıktı. 2,5 saat sürmesi düşünülen seferin ardından depremzedelerin sorunsuz bir şekilde yakınlarına kavuşması planlanıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız