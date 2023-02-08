Hatay'da iki kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde yapılan arama kurtarma çalışmalarında iki kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.

Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Akar'ın çıkarılması sırasında sevinç yaşayan çevredeki vatandaşlar kurtarma ekiplerini alkışladı.

Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.