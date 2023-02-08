Akdeniz'de Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 07:46, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 07:55
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız