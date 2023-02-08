Bozdağ duyurdu! Adli süreçlerdeki süreler 15 gün uzatılacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adli süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız." dedi.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 08:36, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 08:38
Adalet Bakanı Bozdağ, "Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adli süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız