Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra bir çocuk kurtarıldı

53 SAAT SONRA YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da 1 yaşındaki çocuk, yıkılan binanın enkazından 53 saat sonra yaralı çıkartıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 1 yaşındaki çocuğa, 53 saat sonra ulaştı.

Çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ DE 47 SAAT SONRA YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Şanlıurfa'da yıkılan binaların enkazı altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Yenişehir Mahallesindeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda 6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı.

Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.