Deprem yardımı yaparken dolandırıcılara para kaptırmayın!

Ülkenin her yerinden insanlar malzeme ve para bağışı yaparak bölge halkının yaralarını biraz olsun sarmaya çalışırken ne yazık ki kimileri de bunu bir fırsat olarak gördü. Birçok sahte bağış kampanyası sosyal medyada paylaşıldı. AFAD gibi afet acil yardım ve kurtarmaya yönelik kurumlar adına sahte internet siteleri kuruldu ve bağış toplandı.

Güveni de sarsıyorlar

Dahası, Ahbap gibi derneklerin adına da çeşitli kampanyalar başlatan dolandırıcılar yalnızca afet bölgesine yapılan yardımlara el koymakla kalmıyor aynı zamanda yardım etmek isteyen insanların da güvenini sarsıyor ve belki de ileride yapılması muhtemel birçok yardımın önüne geçiyor.

AFAD adına açılan sahte bağış siteleri hızla kapatılıyor

AFAD adına bağış toplamak içi açılmış 6 adet sahte internet sitesi tespit edildi.

USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) tarafından belirlenen afaddestek.net, yardimbagis.net, depremvergileri.net, afetadresi.com.tr, afad-yardimerkezi.net, afad-kahramanmaras.net sitelerine erişim engellendi.

Uzantılara dikkat etmek önemli

Zararlı sitelerin tespiti ve engellenmesi büyük bir hızla devam ederken, bu tür sitelerin ayrıca kişisel verilerin toplanması için de kullanıldığı ve dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Sadece resmi kurum ve kuruluşların dikkate alınması gerektiğini belirten yetkileler, bağışların 'gov.tr' uzantılı resmi sitelerden yapılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Ahbap adına sahte kripto para bağışı

Haluk Levent tarafından kurulan ve aktif bir şekilde yardım faaliyetleri sürdüren Ahbap Derneği de depremzedelere yardım gönderenler arasında.

Dün sosyal medyada Ahbap Derneği adına afet bölgesine yardım için kripto para bağışı kampanyası başlatıldığı haberleri yayıldı. Bunun üzerine Ahbap Derneği resmi twitter hesabından ''Ahbap, kripto para bağışı almıyor! Resmi kanallarımız dışında verilen bağış hesaplarına itibar etmeyiniz'' şeklinde bir uyarı paylaşıldı.

Öte yandan, Ahbap'ın enkaz altında olan vatandaşlara yardım etmek üzere oluşturduğu sözde enkaz bildirim formu da sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyordu.

Bu konuda vatandaşları uyarmak için SMS gönderen dernek, "Arama, kurtarma çalışmaları AFAD tarafından yürütüldüğü için enkaz araştırma çalışmalarına dahil olamamaktayız. Tanıdığınız depremzedeler ile ilgili bilgi almak için 184'ü arayabilirsiniz" ifadeleriyle duruma bir açıklama getirdi.

Tüm bunlar üzerine Ahbap, twitter hesabından yaptığı bir duyuruyla ''doğru bilgiye ulaşmak için resmi iletişim kanalları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi'' konusunda uyarıda bulundu.