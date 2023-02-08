Enkaz altından 41 saat sonra kurtarılan kişi 'Hoş geldin' sözüyle karşılandı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz altında kalan kişi, yaklaşık 41 saat sonra kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 10:14, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 10:24
Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin etkilediği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
İtfaiye ve UMKE ekipleri ile Mehmetçik, depremde yıkılan bir binanın enkazında ulaştıkları 15 yaşındaki "Kadir" isimli kişiyi yaklaşık 41 saat sonra çıkardı.
Kurtarma görevlileri, sedyeye konulan depremzedeyi "Hoş geldin Kadir" diyerek karşıladı.
Depremzede, sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız