Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 10:17, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 10:18
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen hapis cezası dolayısıyla aranan N.Y'nin Tepebaşı ilçesinde olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız