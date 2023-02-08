Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 10:19, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız