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Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hazime ve Maliye Bakanlığından bütçe ayırdık, inşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle onları bu süreçte rahatlatacak rakam, bu inşallah 10 biner lira bu ailelere ulaştıracağız' dedi. Ayrıca Erdoğan 'vefat edenlerin sayısı 8574, yaralı sayısı 49133' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 13:20, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 15:12
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Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444." dedi.

Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından AFAD tarafından Onikişubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir felaketle baş başa olunduğunu belirterek, pazartesi günü saat 04.17'de gerçekleşen deprem felaketinin 10 vilayeti vurduğunu, merkez üssünün ise Kahramanmaraş olduğunu anımsattı.

Depremin ilk adımının Kahramanmaraş'ta yaşandığını ardından dalga dalga diğer illerde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii şu an itibarıyla ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum, burada benim vatandaşlarımın, benim milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse inanıyorum ki bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi, bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmaları belediyelerle birlikte yürütmektedir."

Tüm illerde bakanlarla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürüttüklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devletin kurumları iş başında. İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi, enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız inşallah yürütmeye başlayacak. Çünkü hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen Toplu Konut İdaresi olarak bu operasyonları yaptıysak, gerçekleştirdiysek aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde de bunları gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz."

- Depremzedelere otellerde konaklama imkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya, Alanya, Mersin gibi illerde otel yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarım olursa biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileriyle görüşmelerimizi yaptık ve çok ciddi sayıda da şu anda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye 'evet' derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme, yatma her şey o otellerde karşılanacak.

Bu konuda da her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdalar ve bu adımlarla işimizi çok daha kolaylaştırılmış olacaklardır. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, çok daha rahat hale gelecek, şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Çünkü bazı yerlerde ilk etapta havaalanlarında sıkıntılarımız oldu, yollarda sıkıntılarımız oldu ama bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız, daha sonra inanıyorum ki daha rahat olacağız. Akaryakıtta vesaire bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var onları da peyderpey aşıyoruz."

Milangaz ve Aygaz'dan sanayi tipi tüpler, büyük tüpler ve piknik tüplerinin illere gelmeye başladığını aktaran Erdoğan, bu tüplerin dağıtımını illerdeki koordinatörlerin yapacağını, en azından çadırlardaki ısınma sıkıntısını da gidermiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle AFAD'ın merkezinden yapılan, yapılacak açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum ve basın mensubu arkadaşlarımın bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz. Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz."

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