Dolar günü 18,83 TL'den tamamladı
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,83 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 17:04, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 17:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8280
|18,8290
|18,8310
|18,8320
|Avro
|20,1340
|20,1350
|20,2100
|20,2110
|Sterlin
|22,5590
|22,6510
|22,7560
|22,8480
|İsviçre Frangı
|20,3360
|20,4060
|20,4700
|20,5400
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7980
|18,8480
|18,8010
|18,8510
|Avro
|20,0940
|20,1540
|20,1700
|20,2300
|Sterlin
|22,4990
|22,6990
|22,6960
|22,8960