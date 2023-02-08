Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Soru: Günlerdir araştırıyorum kafam çok karıştı. cevap bulamıyorum. 29.03.1981 doğumluyum. 01.10.1998 yılında sigorta ssk (4/a) lı girişim var. 2011 yılından bu yana kamuda sözleşmeli personelim. Eyt liyim, seneye emekli olabiliyorum? Şu an memur kadrosuna geçersem seneye emekli olabilir miyim? Son 7 yıl kuralına tabi miyim? birçok konu var bununla ilgili, son 7 yıl kuralı, 2008 öncesi vs.. Cevap verirseniz sevinirim. Sağolun.

Detaylar/Değerlendirmeler:



Daha önce konu ile ilgili değerlendirmelerimiz için:

https://www.memurlar.net/haber/1053307/sozlesmeli-personelin-kadroya-gecmesi-halinde-sosyal-guvenlik-durumu-nasil-olur.html



https://www.memurlar.net/haber/861644/2008-oncesi-4-b-li-olanlar-memurluga-gecerse-5434-e-mi-tabi-olur.html



https://www.memurlar.net/haber/955831/sozlesmeli-personel-memurlar-gibi-mi-emekli-olur.html

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Sözleşmeli personel memurluk kadrosuna geçmeden önce çalışmış oldukları hizmetleri 5510 sayılı Kanun 4 ( a ) kapsamında geçmiş olan hizmet olur ve SGK prim kesintileri işçi statüsünden kesilen primler kapsamına girer.

Memurluğa geçtikten sonra ise statüleri 5510 sayılı Kanun 4 ( c ) kapsamında geçecek hizmet olur ve SGK prim kesintileri memur statüsünden kesilen primler kapsamına girer.

Hizmet bütünleşmesi işlemleri:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar için hizmet bütünleşmesinde yine 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl hizmet kuralı işler.

1 Ekim 2008 tarihinden önce hiç çalışması olmayan ve bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar için ise hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz, 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükmü uygulanır ve son 7 yıl hizmet kuralı işlemez, tüm çalışma süreleri içerisinde hangi statüde hizmet fazla ise o hizmetin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmünde de, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun hükmünün esas alınması gerektiği belirtilmiştir, yani son 7 yıl hizmet kuralının işletilmesi gerektiği açıklanmıştır.



Emekliliğe hak kazanma şartları:

Sözleşmeli olarak çalışanlardan memur kadrosuna geçmeyenler hakkında veya geçmekle birlikte son 7 yıl hizmet içerisinde 1260 gün ve daha az çalışanlar hakkında yine işçi statüsünde aranılan emeklilik kazanım şartları,



1260 gün ve daha fazla çalışanlar hakkında ise memur statüsünde aranılan emeklilik kazanım şartları,

Haklarında uygulanacağını değerlendirmekteyiz.



Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Sözleşmeli statüden memur statüsüne geçmeniz halinde ve bu çalışmalarınız da 1260 gün ve daha fazla olması halinde memurlar için aranılan emeklilik şartlarına tabi olacağınızı, yani EYT ile birlikte düşünüldüğünde sigortalılık süresi aranmaksızın 25 hizmet yılınızın olması gerektiğini,



Memur statüsüne geçmeme halinde veya geçmekle birlikte 1260 gün ve daha az çalışmanız koşuluyla ise tamamıyla işçi statüsünde emeklilik şartlarına tabi olacağınızı ( 1/10/1998 giriş esas alındığında 25 yıldan beri sigortalı olmanız ve 5975 gün hizmetinizin olması),



Değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmemiz bu şekildedir, yine de çalışmakta olduğunuz Kurumunuzdan da bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

