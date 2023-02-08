THY deprem bölgesine 102 sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesine bugün 83'ü yardım, 19'u kargo uçuşu olmak üzere toplam 102 sefer düzenleneceğini duyurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 12:00, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 12:21
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin AFAD koordinasyonunda ulaştırılması için bugün 83 yardım seferi ve 19 kargo uçuşu ile toplam 102 seferle operasyonlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız