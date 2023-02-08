Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın, 52 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalan kadın, yaklaşık 52 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 12:30, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 12:31
Tokat'tan bölgeye giden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, depremin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor.
İtfaiye ekipleri, depremden yaklaşık 52 saat sonra il merkezi Emniyet Caddesi'nde enkaz altından bir kadını sağ olarak kurtardı.
Depremzede kadın, daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
Öte yandan kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız