Bakan Nebati: Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız

Kahramanmaraş Depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574
Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
10 ilde OHAL ilanı kararı Meclis Başkanlığına sunuldu
10 ilde OHAL ilanı kararı Meclis Başkanlığına sunuldu
Bilanço ağırlaşıyor, AFAD sayıyı açıkladı: 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti
Bilanço ağırlaşıyor, AFAD sayıyı açıkladı: 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Deprem bölgesinde ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
Deprem bölgesinde ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti
DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti
Depremden etkilenen illerde stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı
Depremden etkilenen illerde stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı
Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi
AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi
Bozdağ duyurdu! Adli süreçlerdeki süreler 15 gün uzatılacak
Bozdağ duyurdu! Adli süreçlerdeki süreler 15 gün uzatılacak
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı
10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
İstanbul dahil dört ilde kamu personeline kar izni
İstanbul dahil dört ilde kamu personeline kar izni
Deprem bölgesinden uyarı: Valiliklerle irtibat kurmadan yardım getirmeyin
Deprem bölgesinden uyarı: Valiliklerle irtibat kurmadan yardım getirmeyin
TBMM OHAL kararı için toplanacak
TBMM OHAL kararı için toplanacak
Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti
Bakanlık deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti
Bakanlık deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti
BDDK'dan depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
BDDK'dan depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Borsadan sert düşüş: 8,62 değer kaybetti
Borsadan sert düşüş: 8,62 değer kaybetti
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
Depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma
Depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma
8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı
8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı
Bakanlıktan açıklama: Fahiş fiyat artışı yapanlar cezasız kalmayacak
Bakanlıktan açıklama: Fahiş fiyat artışı yapanlar cezasız kalmayacak
10 ilde OHAL süreci nasıl işleyecek?
10 ilde OHAL süreci nasıl işleyecek?
Hatay Müftüsü enkaz altında, 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı
Hatay Müftüsü enkaz altında, 12 yaşındaki oğlu kurtarıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Nebati: Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız

Bakan Nebati: 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin, Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıkları yapmaktayız"- "Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 12:56, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 12:58
Yazdır
Bakan Nebati: Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi'miz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz." dedi.

Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, ülke ve dünya tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığını belirterek, deprem bölgesinde 7 binin üstünde, Şanlıurfa'da da 114 kişinin vefat ettiğini, çevre illerde vefat eden 54 kişinin de Şanlıurfa'ya nakledildiğini söyledi.

Şanlıurfa'da 2 bin 495 yaralının taburcu edildiğini, 114 kişinin acil serviste, 231 kişinin servis yatışta ve 79 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü bilgisini veren Nebati, ayrıca Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da bulunan kişilerin de tedavi için Şanlıurfa'ya getirildiğini bildirdi. Nebati, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde bütün hastanelerin diğer illerden getirilecek yaralıları tedavi etmek üzere hazır olduğunu ifade etti.

İlde 19 binanın yıkıldığını, bunlardan 3'ünde çalışmaların devam ettiğini belirten Nebati, bu çalışmaların ikisinin merkezde birinin de Birecik ilçesinde olduğunu söyledi. Nebati, ilde 33 ekip, 1109 araçla toplamda 7 bin 594 personelin canla başla görev yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren Şanlıurfa'da bulunan cami, okul-pansiyon ve yurtların vatandaşların kullanımına açıldığına işaret eden Nebati, ilde 493 toplanma alanı oluşturulduğunu, vatandaşların tüm taleplerine ivedilikle cevap verildiğini anlattı.

Nebati, vatandaşların acil durumlarda Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine, ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara ve afet koordinasyon merkezine başvurabileceklerini, psikolojik destek için de 22 uzman ekip ve 92 personelin sahada görev yaptığını vurguladı.

Şu ana kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince Şanlıurfa'da 4 bin 727 binada hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Nebati, diğer hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Nebati, devletin tüm kurumlarının ve milletin deprem bölgesindeki desteklerine ilaveten Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak depremden etkilenen bölgelerde yaşanan sorunların hafifletilmesine yönelik birçok tedbir aldıklarını, almaya da devam edeceklerini bildirdi.

- DASK ihbarları almaya başladı, ilk tazminat ödemesi yapıldı

Nebati, Bakanlığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını, kurumların acil nakit taleplerini gecikmeksizin karşıladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi'miz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz. Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız da yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık. Ayrıca, bankalarımız, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerini otobüs mobil şube gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmektedirler. Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Diğer taraftan, deprem olur olmaz, Ankara'daki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Olağanüstü Yönetim Merkezi derhal devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. Bu çerçevede depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Yarın itibarıyla ise görevlendirdiğimiz bağımsız eksperlerimiz ve inşaat mühendislerden oluşturulmuş bir ekibimiz tüm bölgelerde incelemelerine başlayacaktır."

- "Kredilerde ilave kolaylıklar sağlanacak"

Bakan Nebati, dün deprem bölgesinde 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan ettiklerini hatırlatarak, mükelleflerin 6 Şubat-31 Temmuz döneminde yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülüklerini deprem tarihi itibarıyla ertelediklerini söyledi.

Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında bu yılın mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda da gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bütün bunların yanı sıra vatandaşlarımızın AFAD'ın başlattığı yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapacağı ayni ve nakdi bağışların tamamının vergiden indirilmesini sağlıyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız. Millet olarak böylesi zorlu günlerin nicesine birlikte göğüs gerdik. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu günleri de inşallah en kısa sürede geride bırakacağız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildi
Borsada işlemlerin durdurulmasına karar verildi
Deprem bölgesinde ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
Deprem bölgesinde ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
Depremden etkilenen illerde stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı
Depremden etkilenen illerde stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı
Altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.138 lira seviyesinden işlem görüyor
Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet!
Deprem sonrası e-Devlet'ten iki yeni hizmet!
Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor

Bu Habere Tepkiniz

AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış hesaplarını yayımladı. Memurlar.net olarak bu hesap numaralarını yayımlıyoruz.
MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğini yeniledi
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş

Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş

https://www.bitlo.com/kripto-paralar/stable?r=memurlar_manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_medium=manset_advertorial&utm_campaign=gramg_grams_yatirim
Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri arasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 3 bin 549'a yükseldiğini ve 22 bin 168 yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenlerine, normal müfredat kapsamında okuttukları haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada kaç saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği ile yöneticilerin ve müdür yetkili öğretmenlerin halk eğitimi merkezinde açılan kurslarda ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ/PYD irtibatı ve iltisakı nedeniyle gerek KHK ve gerekse komisyon kararı ile ihraç edilenlerin "dava açma süresine" ilişkin çok sayıda yeni karar yayımladı. Bunlardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.
Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz

Bakan Özer: Tüm okulları 13 Şubat'a kadar tatil ediyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." dedi.
MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

MEB'e bağlı kurumlardaki hangi işçilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretleri ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı; MEB'e bağlı kurumlardaki hangi iççilere yemek verilir, hangilerine yemek yardımı yapılır? Tatillerde yemek ücretlerinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazıları yayımladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 31 Mart 2023.
Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini ülkemizdeki deprem görüntülerinden oluşan bir klip ile girdi. klipte "ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum" şarkısı çaldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.