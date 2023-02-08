Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden Afganistan ekibi, enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.

Ekipler, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı personeli ile Alitaş Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 50 yaşındaki Gülay Semercioğlu'nu 57 saat sonra sağ olarak çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yakınları sevinç gözyaşları döktü.