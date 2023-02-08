Adalet Bakanı'na seslendiler: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetimiz işleme konulmadı

Kahramanmaraş Depremi
Ulaştırma Bakanından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'moloz' tepkisi
Ulaştırma Bakanından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 'moloz' tepkisi
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Acil desteğinize ihtiyacımız var!
Sponsorlu İçerik
Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık
Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık
Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
Bozdağ: İhmali, kusuru olanlar varsa hepsi hesabını verecek
10 ilde OHAL ilanı kararı Meclis Başkanlığına sunuldu
10 ilde OHAL ilanı kararı Meclis Başkanlığına sunuldu
Bilanço ağırlaşıyor, AFAD sayıyı açıkladı: 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti
Bilanço ağırlaşıyor, AFAD sayıyı açıkladı: 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Deprem bölgesinde ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
Deprem bölgesinde ilaçlar reçetesiz temin edebilecek
DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti
DSÖ, Üçüncü Seviye Acil Durum ilan etti
Depremden etkilenen illerde stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı
Depremden etkilenen illerde stajyer avukatlar 15 gün idari izinli sayıldı
Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi
AFAD açıkladı: Depremde öncelikli ihtiyaç listesi
Bozdağ duyurdu! Adli süreçlerdeki süreler 15 gün uzatılacak
Bozdağ duyurdu! Adli süreçlerdeki süreler 15 gün uzatılacak
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Depremden etkilenen 10 ilin hava durumu
Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı
10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
10 ili kapsayan OHAL kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Adana'da 8 katlı binanın yıkılma anı araç kamerasında
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
Depremden etkilenen 10 ilde okullar iki hafta tatil
İstanbul dahil dört ilde kamu personeline kar izni
İstanbul dahil dört ilde kamu personeline kar izni
Deprem bölgesinden uyarı: Valiliklerle irtibat kurmadan yardım getirmeyin
Deprem bölgesinden uyarı: Valiliklerle irtibat kurmadan yardım getirmeyin
TBMM OHAL kararı için toplanacak
TBMM OHAL kararı için toplanacak
Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Depremlerde 5 bin 434 kişi hayatını kaybetti
Bakanlık deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti
Bakanlık deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan etti
BDDK'dan depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
BDDK'dan depremlerden etkilenen vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Deprem bölgesinde ilan edilen OHAL ne sağlayacak
Borsadan sert düşüş: 8,62 değer kaybetti
Borsadan sert düşüş: 8,62 değer kaybetti
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti
Depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma
Depremle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesaplara soruşturma
8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı
8 bloklu 320 dairenin bulunduğu site tamamen yıkıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adalet Bakanı'na seslendiler: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetimiz işleme konulmadı

Diyarbakır'da yerle bir olan Diyar Galeria sitesinin altındaki marketin kolonlarının kesildiği iddia edildi. Kentte incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı gören vatandaşlar, "İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" diye isyan etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 14:05, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 14:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde büyük hasar meydana geldi, 7 binden fazla insan öldü, yaralı sayısı 40 bini geçti.

"ŞİKAYET ETTİK, İŞLEME KONULMADI"

Çok sayıda binanın yıkıldığı Diyarbakır'a giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptığı sırada bir vatandaş "Bakanım sizinle görüşmek istiyoruz. İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" dedi.

Tepki karşısında şaşıran Bozdağ, "Ben geliyorum" dedi ve vatandaşların yanına doğru yürüdü.

Diyarbakır'da 7 farklı noktada 731 arama ve kurtarma ekibinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 137 kişi hayatını kaybederken, 893 kişi de yaralandı.

KOLON VE KİRİŞ KESME İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Diyarbakır'ın Ofis semtindeki Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yerle bir olan Sözel Apartmanı ile Diyar Galeria sitesinin iki bloğu ve Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'yla ilgili kolon ve kiriş kesme iddiaları Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırılıyor.

Her üç binanın da altındaki dükkanlarda taşıyıcı ana kolonlar ile kirişlere müdahale edildiği iddia edildi. Sözel Apartmanı'nın zemin ve üstündeki birinci katın uzun yıllar konut olarak kullanıldığı, ancak daha sonra ruhsat başvurusu yapılarak her katta bulunan evlerin duvarlarının yıkılarak tek parça halinde dershaneye dönüştürüldüğü, bu işlem sırasında taşıyıcı kolonların binanın da çok eski olması nedeniyle hasar gördüğü ileri sürüldü.

STATİK DURUMLARI VE ONAYLI PROJELERİ İNCELENECEK

Diyar Galeria sitesinde ise çöken bloğun altındaki bir marketteki taşıyıcı kolonlara ve kirişlere müdahale edildiği, bu müdahale sırasında site sakinleriyle işyerleri arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandığı ve bu durumun ilgili birimlere de aktarıldığı enkaz altında yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından ifade edildi.

Aynı şekilde tesisler kavşağında çöken Serin-2 Apartmanı'nın altında bir banka şubesinin kullandığı dükkandaki beton, kolon ve kirişlere müdahalede bulunulduğu iddia edildi.

ZEMİNDEKİ BETONU KIRIP, DEPO YAPMIŞLAR

Dükkanın banka şubesinin kiralamasından önce zemindeki betonu kırıp dükkanın altındaki projede sığınak olarak görünen bodruma merdiven indirilerek sığınağın dükkana depo olarak eklendiği ve bu tadilat sırasında kolonların hasar gördüğü ifade edildi.

Tüm bu iddialar üzerine depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, her üç binanın statik durumları, belediyeden onaylı projeleri, ruhsat durumları ilgili belediyelerin İmar Müdürlüklerinden istenecek. Onaylı ruhsat projesi ile sonradan yapılan tadilat değişikliklerinin mevzuata uygun olup olmadığı araştırıldıktan sonra gerek yüklenici müteahhit firma, gerekse binalarda konutları işyerine dönüştürüp tadilat değişikliği sırasında yapıların iskeletine zarar verdikleri ev ve dükkan sahiplerinin sorumlulukları olup olmadığı tespit edilecek soruşturmaya yön verilecek.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu
Hatay'da iki çocuğuyla enkazdan çıkarılan kadının ilk isteği su oldu
Malatya Doğanşehir merkezli 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya Doğanşehir merkezli 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Karayolları Genel Müdürlüğü: Ana arterlerin hepsi ulaşıma açıldı
Karayolları Genel Müdürlüğü: Ana arterlerin hepsi ulaşıma açıldı
Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı
Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı
Kahramanmaraş'ta 11 yaşındaki çocuk enkazdan 56 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 11 yaşındaki çocuk enkazdan 56 saat sonra kurtarıldı
Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık
Erdoğan: Depremde zarar gören ailelere 10 biner lira bütçe ayırdık

Bu Habere Tepkiniz

Proje Okulları Yönetmeliğindeki Değişikliklere Genel Bakış

Proje Okulları Yönetmeliğindeki Değişikliklere Genel Bakış

Proje Okulu Nedir Uygulama Ne Zaman Başladı?
Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Sözleşmeliden kadroya geçme halinde son 7 yıl hizmet kuralı uygulanır mı?

Sözleşmeli personel, 5510 sayılı Kanun 4 ( a ), memurluğa geçtiklerinde ise 5510 sayılı Kanun 4 ( c ) kapsamına girerler ve çalışma statüleri değişir.
Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş

Yeni güvenli liman: Altın ve Gümüş

https://www.bitlo.com/kripto-paralar/stable?r=memurlar_manset_advertorial&utm_source=memurlar&utm_medium=manset_advertorial&utm_campaign=gramg_grams_yatirim
AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD'ın Deprem için oluşturduğu bağış hesapları

AFAD Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem için bağış hesaplarını yayımladı. Memurlar.net olarak bu hesap numaralarını yayımlıyoruz.
Türkiye için iyilik vakti

Türkiye için iyilik vakti

https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25?utm_source=memurlarnet&utm_medium=banner&utm_campaign=deprem-06-02-23
MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

MEB, proje okullarına öğretmen atama yönetmeliğini yeniledi

Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme yönetmeliğini yeniledi
Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

Haydi Türkiye birlik olalım, yaraları birlikte saralım

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=pazarcik-depremi-bagisi&utm_term=subat2023
Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Sözlü sınavda aynı hatalar, yine iptal kararı

Danıştay 2. Dairesi, Gümrük Müdürlüğünde şef olarak görev yapan davacının, 04/08/2014-08/08/2014 tarihleri arasında yapılan gümrük müdür yardımcılığı sözlü sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Deprem gerçekleşen 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 10 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybının 3 bin 549'a yükseldiğini ve 22 bin 168 yaralı olduğunu açıkladı. Erdoğan, ayrıca 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu.
Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenleri en fazla ne kadar ders okutabilir, okul yöneticilerine okul dışında ek ders görevi verilebilir mi?

Sınıf öğretmenlerine, normal müfredat kapsamında okuttukları haftada 30 saatlik ders görevinin yanında haftada kaç saate kadar daha ek ders görevi verilebileceği ile yöneticilerin ve müdür yetkili öğretmenlerin halk eğitimi merkezinde açılan kurslarda ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

KHK veya Komisyon kararı ile ihraç edilenler ne zaman dava açabilir?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ/PYD irtibatı ve iltisakı nedeniyle gerek KHK ve gerekse komisyon kararı ile ihraç edilenlerin "dava açma süresine" ilişkin çok sayıda yeni karar yayımladı. Bunlardan iki tanesi aşağıda verilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 iş müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 2 Mart 2023.
Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan televizyonu 'Ben Seni Sevduğumi' parçası eşliğinde açıldı

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini ülkemizdeki deprem görüntülerinden oluşan bir klip ile girdi. klipte "ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum" şarkısı çaldı.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

Haftanın fırsat ürünleri (06-12)

6 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.