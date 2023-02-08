Adalet Bakanı'na seslendiler: Marketlerin kolonlarını kestiler, şikayetimiz işleme konulmadı

6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilde büyük hasar meydana geldi, 7 binden fazla insan öldü, yaralı sayısı 40 bini geçti.

"ŞİKAYET ETTİK, İŞLEME KONULMADI"

Çok sayıda binanın yıkıldığı Diyarbakır'a giden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptığı sırada bir vatandaş "Bakanım sizinle görüşmek istiyoruz. İki yıl önce buradaki marketlerin kolonlarını kestiler. Şikayet ettik ama işleme konmadı. Kaç tane yakınımız hayatını kaybetti" dedi.

Tepki karşısında şaşıran Bozdağ, "Ben geliyorum" dedi ve vatandaşların yanına doğru yürüdü.

Diyarbakır'da 7 farklı noktada 731 arama ve kurtarma ekibinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 137 kişi hayatını kaybederken, 893 kişi de yaralandı.

KOLON VE KİRİŞ KESME İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Diyarbakır'ın Ofis semtindeki Kurt İsmail Paşa 2. Sokak'ta yerle bir olan Sözel Apartmanı ile Diyar Galeria sitesinin iki bloğu ve Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'yla ilgili kolon ve kiriş kesme iddiaları Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca araştırılıyor.

Her üç binanın da altındaki dükkanlarda taşıyıcı ana kolonlar ile kirişlere müdahale edildiği iddia edildi. Sözel Apartmanı'nın zemin ve üstündeki birinci katın uzun yıllar konut olarak kullanıldığı, ancak daha sonra ruhsat başvurusu yapılarak her katta bulunan evlerin duvarlarının yıkılarak tek parça halinde dershaneye dönüştürüldüğü, bu işlem sırasında taşıyıcı kolonların binanın da çok eski olması nedeniyle hasar gördüğü ileri sürüldü.

STATİK DURUMLARI VE ONAYLI PROJELERİ İNCELENECEK

Diyar Galeria sitesinde ise çöken bloğun altındaki bir marketteki taşıyıcı kolonlara ve kirişlere müdahale edildiği, bu müdahale sırasında site sakinleriyle işyerleri arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandığı ve bu durumun ilgili birimlere de aktarıldığı enkaz altında yakınlarını kaybeden vatandaşlar tarafından ifade edildi.

Aynı şekilde tesisler kavşağında çöken Serin-2 Apartmanı'nın altında bir banka şubesinin kullandığı dükkandaki beton, kolon ve kirişlere müdahalede bulunulduğu iddia edildi.

ZEMİNDEKİ BETONU KIRIP, DEPO YAPMIŞLAR

Dükkanın banka şubesinin kiralamasından önce zemindeki betonu kırıp dükkanın altındaki projede sığınak olarak görünen bodruma merdiven indirilerek sığınağın dükkana depo olarak eklendiği ve bu tadilat sırasında kolonların hasar gördüğü ifade edildi.

Tüm bu iddialar üzerine depremle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, her üç binanın statik durumları, belediyeden onaylı projeleri, ruhsat durumları ilgili belediyelerin İmar Müdürlüklerinden istenecek. Onaylı ruhsat projesi ile sonradan yapılan tadilat değişikliklerinin mevzuata uygun olup olmadığı araştırıldıktan sonra gerek yüklenici müteahhit firma, gerekse binalarda konutları işyerine dönüştürüp tadilat değişikliği sırasında yapıların iskeletine zarar verdikleri ev ve dükkan sahiplerinin sorumlulukları olup olmadığı tespit edilecek soruşturmaya yön verilecek.