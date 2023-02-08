Deprem bölgesine yardım götüren sporcu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, deprem bölgesine yardım götüren Hereke Gebze Avcılar Kulübü sporcusu Celal Yalçın'ın Hatay'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 14:11, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 14:13
Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Camiamızdan Hereke Gebze Avcılar Kulübü sporcusu Celal Yalçın ve Yakacık Avcılar Kulübü sporcusu Cüneyt Karakuş, temin ettikleri battaniyeleri teslim etmek için gittikleri Hatay'da trafik kazası geçirdi. Kazada Celal Yalçın hayatını kaybetti, Cüneyt Karakuş ise yaralandı. Yalçın ailesine başsağlığı, Cüneyt Karakuş'a da acil şifalar dileriz." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız