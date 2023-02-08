Malatya Doğanşehir merkezli 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 14:25, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 14:41
Kandilli rasathanesinde açıklanan bilgilere göre 5.5 şiddetinde gerçekleşen deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezinde gerçekleşti.
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#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 8, 2023
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08.02.2023, 14:11:50 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli