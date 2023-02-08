İHH 1390 kişilik arama kurtarma ekibiyle deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli olarak 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da 6 bine yakın bina yıkıldı. Son belirlemelere göre depremde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı. İllerde, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.

121 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı

İHH İnsani Yardım Vakfı da depremin hemen ardından acil yardım çalışmaları için harekete geçti. Bu kapsamda 1390 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi 2 arama kurtarma köpeği ile depremden etkilenen illere yönlendirildi. Ekipler, yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan bir mobil aşevi İstanbul'dan bölgeye gönderildi. Şu ana kadar İHH tarafından 121 bin 350 kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 50 TIR depremden

Kaynak : Memurlar.Net Haber Giriş : 08 Şubat 2023 14:25, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 14:27





Kahramanmaraş merkezli olarak 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ili etkiledi. Depremlerde; Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da 6 bine yakın bina yıkıldı. Son belirlemelere göre depremde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı. İllerde, arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.



121 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldı



İHH İnsani Yardım Vakfı da depremin hemen ardından acil yardım çalışmaları için harekete geçti. Bu kapsamda 1390 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi 2 arama kurtarma köpeği ile depremden etkilenen illere yönlendirildi. Ekipler, yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan bir mobil aşevi İstanbul'dan bölgeye gönderildi. Şu ana kadar İHH tarafından 121 bin 350 kişiye sıcak yemek dağıtıldı.

Ayrıca gıda, bot, mont, çocuk bezi, un, su gibi ürünlerin bulunduğu 50 TIR depremden etkilenen illere doğru yola çıktı.



173 bin ekmek dağıtıldı



İHH tarafından depremden bölgelerine yönelik yapılan diğer yardım çalışmaları şu şekilde:



-173 bin 167 adet ekmek dağıtımı

-1800 koli su

-250 koli kumanya paketi

-4 bin 220 paket hijyen malzemesi

-750 adet çocuk montu

-550 adet battaniye

-85 koli muhtelif gıda



Yıldırım'dan acil yardım çağrısı



Depremin etkili olduğu illerden Hatay'da bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yardım çağrısında bulundu. Yıldırım, "Destek vermek isteyen vatandaşlarımız devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli hareket etmeli. Özellikle arama kurtarma alanında tecrübeli kişilere ihtiyaç var. Bölgede ekmek, su, yiyecek, hilti, kazma, kürek ve arama kurtarma ekipmanlarına ihtiyaç duyuluyor" dedi.



İhtiyaç listesi duyuruldu



İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından deprem bölgelerinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler şu şekilde sıralandı: Battaniye, çadır, ekmek, su, yağmurluk, mat, elektrikli ısıtıcı, konserve hazır gıda, soğuk sandviç, meyve suyu, ışıldak, bebek bezi, hijyen malzemeleri, mont, bot, enerji verici gıdalar, (çikolata,kek gibi)



Destek olmak için

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın deprem bölgelerinde yaptığı yardım çalışmalarına destek olmak isteyen bağışçılar DEPREM yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına "TÜRKİYE DEPREM" yazarak çalışmalara destek olabiliyor. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız