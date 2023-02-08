Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a ilave olarak 30 savcı daha görevlendirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 14:47, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 15:11
Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda HSK'ye de başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi.
HSK, dün, Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız