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TFF'den flaş başvuru! FIFA onayladı, 10 gün süreyle uzatılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan deprem sonrası transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya başvuru yapıldığını açıkladı. FIFA'dan olumlu yönde sözlü yanıt alındığı, transfer döneminin 10 gün süreyle uzatılacağı paylaşıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 15:02, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 15:04
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TFF'den flaş başvuru! FIFA onayladı, 10 gün süreyle uzatılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre transfer dönemi uzatılıyor. TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir.

Transfer dönemi 10 gün uzatılacak

FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir"

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