Kahramanmaraş kapalı cezaevi boşaltıldı
Depremde büyük zarar gören Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklular başka cezaevlerine sevk edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 15:12, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 15:15
Kahramanmaraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaşanan depremler sonrası oluşan ağır hasardan kaynaklı tutuklular başka cezaevlerine sevk edildi. Ailelerini arayan tutuklular, hasarın çok büyük olduğunu belirterek, ardı arkası kesilmeyen artçılarla karşı karşıya kaldıklarını iletti.
Tutukluların çok büyük bir tehlike atlattığına dikkati çeken aileler, çocuklarından sağlıklı bilgi almak istediklerini söyledi. Alınan bilgilere göre tutuklular, Aksaray, Ankara ve Kayseri'deki cezaevlerine nakledildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız