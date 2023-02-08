Üç ilde engelli ve hamile personel yarın idari izinli

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin, herhangi bir talebe veya ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın 13 Şubat Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerine, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitime 13 Şubat'a kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin, ülkemizde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda faaliyetlerine devam etmesi uygun görülmüştür."

Kocaeli'de engelli ve hamile kamu çalışanları yarın da idari izinli sayılacak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına ilişkin yeni tedbirler alındı.

Bu kapsamda evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımı 10 Şubat Cuma günü saat 09.00'a kadar durduruldu.

Kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personel, ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın da idari izinli sayılacak.

Halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile çeşitli kursların, bugün ve yarın faaliyetlerine ara verilmesine karar verildi.

Düzce'de engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle 9 Şubat Perşembe günü il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.