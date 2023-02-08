Hastaneden 'kimsesiz 250 çocuk' iddiasına ilişkin açıklama

Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastanemizde depremden etkilenen bölgelerden getirilen kimsesiz 250 çocuğun bulunduğuna dair haberler tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde deprem bölgesinden getirilen yaralılar için kıyafet, çocuk bezi, gıda ve benzeri ihtiyaçların olduğu yönündeki paylaşımlar asılsızdır. Resmi hesaplar dışında yapılan duyuru ve haberlere itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."