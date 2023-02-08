Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu felaketi en kısa sürede atlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın Onikişubat Stadyumu'na kurduğu çadır kentte vatandaşlarla bir araya geldi.

Çadır kentte vatandaşları dinleyen Erdoğan, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Hoş geldiniz, kara günümüzde de geldiniz. Kara gün dostu." diyen depremzede kadın, "İki dünya kardeşimsin, seni hep kendime benzetirim. Ne senden musibet eksik oldu ne bizden... Çünkü Peygamberi sevdiğimiz için. Ne kadar da musibet gelse, sevmekten vazgeçmeyeceğiz. Ben, devletten yardım almıyorum, ayaklarımın üzerinde dikiliyorum. Gece, gündüz derdim ki Allah'ım beni devletime yük eyleme. Ama yük olduk. Devlet bizim babamızdır, atamızdır. Atamıza, babamıza sığındık." dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne güzel bir annesin ne güzel bir kadınsın. Allah senden razı olsun. Biz de sizin hizmetkarınızız. Ne gerekiyorsa onları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Depremzede kadın ise "Sizin yükünüz daha ağır. İki evladımla baş gelemiyorum ben. Siz, düşmanlarla, 7 düvelle savaşıyorsunuz. Allah muzaffer eylesin." karşılığını verdi.

Bir depremzedenin "Yılmayacağız başkanım." demesi üzerine Erdoğan, "Yılmak yok, yılmayacağız. Ve en kısa zamanda da inşallah bu sıkıntıları aşacağız." ifadesini kullandı.

- "Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ı yıkılmaz"

Bazı vatandaşları sarılarak teselli eden Erdoğan, "Allah sabrınızı artısın. Rabbim yardımcımız olsun. Kahramanmaraş yıkılmaz, Sütçü İmam'ın Kahramanmaraş'ı yıkılmaz." dedi.

Çadırdaki bir aileyle konuşan Erdoğan, "Allah yardımcımız olsun, sabırlar versin. Ne geliyorsa elden hepsini yapacağız inşallah, hiç endişeniz olmasın. Süratle de bu işleri bitireceğiz." şeklinde konuştu.

Arzu edenleri Antalya'ya geçici bir zaman için gönderebileceklerini belirten Erdoğan, "Oradaki otellerde misafir ederiz. Yemesi, içmesi her şeyi bu otellerde halledilecek. Birinci derece Antalya Alanya, oralara yapacağız. Eğer böyle bir şeyi kabullenirseniz, bir an önce oralara sizleri gönderebiliriz." diye konuştu.

Büyük bir felaket yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu felaketi en kısa sürede atlatacağız. Evlerimizi bir taraftan yapacağız. Biraz zamanımızı alacak ama... Bir yıllık plan içinde bir taraftan enkazlar kalkacak, bir taraftan da inşaatları yapacağız."