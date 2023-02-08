Borsa İstanbul 5 gün kapalı, bugünkü işlemler de iptal
Borsa İstanbul: "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi."
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 17:34, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 17:35
Borsa İstanbul: "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız