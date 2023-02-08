Depremde can veren uzman çavuş ve 12 yaşındaki oğluna veda
Gaziantep'te enkaz altında can veren uzman çavuş ve 12 yaşındaki oğlu memleketi Kızılcahamam'da toprağa veridi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2023 19:08, Son Güncelleme : 08 Şubat 2023 19:17
Gaziantep Islahiye'de görev yapan ve depremde enkaz altında kalan Uzman Çavuş Mustafa Gökmen ve 12 yaşındaki oğlu İbrahim Gökmen hayatını kaybetti.
Saat 15.00 sularında memleketi Ankara Kızılcahamam'a getirilen baba ve oğlunun naaşları, Kızılcahamam Merkez Camiinde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılınarak Kızılcahamam İlçe Mezarlığında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız